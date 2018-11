Lampioni artistici del lungomare abbandonati a se stessi

Sono mesi ormai che, è evidente, non viene fatta manutenzione ai lampioni che seguono la linea del lungomare. Mi dispiace chiamarli "lampioni" perché in realtà sono una icona di Bari, un elemento caratteristico e caratterizzante della nostra bella città. Però, ahimè, le 4 torce (o candele) luminose che sovrastano il lampione le vediamo accese soli in pochi, sparuti esemplari.... La maggioranza ha 1, 2 anche 3 lampade spente. Purtroppo c'è tanto fermento per fare cose nuove ma poca attenzione alla manutenzione di ciò che già abbiamo.... io da amministratore, mi fermerei a riflettere. Se sono decorative devono dare un idea di decoro non di abbandono!