"Corte Annunziata, lavori fermi e pericolo per i bimbi"

"La situazione è veramente seria: tra topi, blatte, transenne rotte, buchi profondi e immondizia di ogni genere, i nostri bambini (oltre al pericolo) non hanno la possibilità ne di giocare ne di passeggiare". La segnalazione di un residente, postata sulla bacheca Fb del sindaco Decaro, arriva da Corte Annunziata, a Bari vecchia, dove da tempo sono in corso lavori per il rifacimento della fogna. I lavori, sbloccati a luglio dopo un lungo stop per un ritrovamento archeologico, sarebbero nuovamente fermi. Dalla bacheca del sindaco la risposta dello staff: "Riportiamo la segnalazione agli uffici compententi".