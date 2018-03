Libertà, buca nell'asfalto a ridosso del parcheggio per disabili

Una profonda buca nell'asfalto, proprio a ridosso del posto auto per disabili. Siamo in via Bux Canonico, al quartiere Libertà, all'altezza del civico 36. A segnalare la situazione i residenti della zona. Non si tratta purtroppo di un 'caso' isolato: nei giorni scorsi, BariToday ha documentato le condizioni in cui versano molte strade cittadine, non solo in periferia ma anche in centro.