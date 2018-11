Libertà, marciapiedi sporchi e pedoni costretti allo 'slalom': "Impossibile camminare"

"Impossibile camminare e passare con carrelli per la spesa e stampelle, per anziani e giovani, visto che ali nessuno ne ha!". La foto, inviata da una lettrice e scattata "all'angolo tra via Nicolai e via Mons. Nitti" lascia poco spazio all'immaginazione: il marciapiede costellato di escrementi di cani non può che costringere i pedoni allo slalom, mentre resta sempre la speranza che controlli e multe contro i padroni sporcaccioni si facciano più severi.