Rifiuti sul lungomare a Pane e Pomodoro

Da cittadino barese mi vergogno di tutto questo, una zona di Bari dove nei giorni festivi si ritrovano in tanti, turisti e non, un mare ed una litoranea da goduria, vero che la civiltà è zero qui ma la pulizia e la sicurezza vengono prima dei ma e dei se.. e il comune che dopo la festa di san nicola, siamo al giorno 11 maggio, non si adopera alla pulizia del tratto e va facendo sopralluoghi dei lavori qua' e la'... Abbiate un senso di appartenenza, teniamoci di più alla pulizia e sicurezza generale in città.