Ma che fine ha fatto il nostro stadio...

A DISTANZA DI OLTRE UN ANNO TORNO A SCRIVERE DELLA SITUAZIONE IN CUI E’ PRECIPITATO IL NOSTRO STADIO SAN NICOLA, FIORE ALL’OCCHIELLO DELLO SPORT, COSTRUITO APPOSITAMENTE PER I MONDIALI DEL 1990. COME FINIRONO LO SAPPIAMO BENE. COSI’ E’ FINITO ANCHE LO STADIO. IN TRENT’ANNI LE SUE PROPAGGINI PROGETTATE PER L’UTILIZZO DA PARTE DELLA CITTADINANZA (COME LA PINETA, LE AREE DOVE FARE FOOTING, LE AREE DOVE FAR GIOCARE I BAMBINI E GLI ANIMALI, ETC), MA MAI DIVENUTE TALI, SIA PER INCUIRA DEI VARI GOVERNI CITTADINI CHE SI SONO AVVICENDATI, SIA PER INCURIA DELLA STESSA SOCIETA’ BARI CALCIO, CHE NON HA MAI FATTO NULLA PER VALORIZZARLE, ANNO DOPO ANNO, SONO DIVENTATE INVECE UN LIBERO TERRITORIO: SPACCIO DI DROGA, PROSTITUZIONE MINORILE, MASCHILE E TRANSESSUALE, IMMONDEZZAIO SOPRATTUTTO DOPO LE PARTITE E CILIEGINA SULLA TORTA “ORINATOIO A CIELO APERTO”. CHI FA IL SINDACO DI UNA CITTA’ GRANDE COME BARI HA L’OBBLIGO DI CURARE ANCHE L’IMMAGINE DEL TERRITORIO. NON CI SONO SOLO SOLO VIA SPARANO O IL CENTRO CITTADINO, NON SOLO IL LUNGOMARE VERSO NORD O SUD DA RENDERE PIU’ FRUIBILI. CI SONO MOLTE ZONE E SOPRATTUTTO NEI RIONI PIU’ DIFFICILI CHE ANDREBBERO CURATE E CHE INVECE SONO STATE ABBANDONATE AD AFFOGARE NELLA MELMA. E’ VERAMENTE INCRESCIOSO E AMAREGGIANTE NON VEDER PASSARE QUASI MAI UNA VETTURA DELLE FORZE DELL’ORDINE, MA SOPRATTUTTO NON VEDERLA MAI FERMARSI A FARE CONTROLLI. AUTO CHE SISTEMATICAMENTE GIRANO ATTORNO ALLO STADIO, A TUTTE LE ORE. UNA CONTINUA OFFERTA E UN CONTINUO ACQUISTO. BISOGNA ESSERE CRUDI: LA CILINDRATA DELLE AUTO è MEDIO ALTA. SI TRATTA DI GENTE “CHE STA BENE”. E NON SONO FATTI LORO. ESISTONO LEGGI E LE LEGGI VANNO FATTE RISPETTARE. NON PER ESSERE MORALISTI. SEMPLICEMENTE PER FAR RITORNARE ALLA NORMALITA’ UN LUOGO COSTRUITO CON SOLDI PUBBLICI E CON ALTRI SCOPI INIZIALI, E INVECE REGALATO LETTERALMENTE AL SUDICIUME DI POCHI CHE NE FANNO SOLO LORO USO.