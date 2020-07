Slalom tra escrementi e pipì di cani sui marciapiedi intorno all'ex Manifattura: "Mandate i vigili"

I marciapiedi intorno all'ex Manifattura sempre sporchi, tra escrementi e pipì di cani (e talvolta, purtroppo, non solo di animali). A denunciare nuovamente quello che accade nella zona sono alcuni residenti, che segnalano come camminare nella zona costringa i pedoni ad un continuo 'slalom'. "Dovete mandare i vigili in borghese per multare chi fa questo", dicono i residenti rivolgendo il loro appello al sindaco Decaro: "Amano gli animali - dicono riferendosi ai padroni di cani - ma sicuramente la pulizia no".