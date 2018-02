Scaffali, pensili e un vecchio materasso: un 'mobilificio' in strada a due passi dall'asilo

L'impressione è quella che qualcuno abbia deciso di svuotare la propria abitazione, scaricando in strada i vecchi mobili da cambiare. Perchè sul marciapiede c'è davvero di tutto: scaffali, vecchi pensili, e persino un malandato materasso matrimoniale. E non siamo in una zona di periferia. La foto, infatti, si riferisce a via Ardigò, Carbonara, traversa della strada principale che attraversa il quartiere, collegandolo a Ceglie. La foto della vergogna è stata postata su un gruppo Fb di quartiere da una cittadina. A pochi passi dalla 'scarica' c'è anche l'ingresso di un asilo. Non si tratta della prima volta che l'abbandono di rifiuti (ingombranti e non) viene segnalato in quel punto - un tempo c'erano anche dei bidoni, poi rimossi - ma questa l'incivile di turno sembra aver battuto - in negativo - qualsiasi record.