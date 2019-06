Salotto a cielo aperto in via Lattanzio: mobili e materassi abbandonati per strada

Ante di mobili, materassi e sedie abbandonati all'aperto, nell'attesa che qualcuno chiami l'Amiu per farli smaltire. Gli incivili colpiscono ancora all'incrocio tra via Lattanzio e via De Deo, nel quartiere San Pasquale: nei pressi dell'isola ecologica è comparso da diversi giorni un 'salotto all'aperto'. Che si va ad aggiungere ai cattivi odori provenienti dai vicini cassonetti, segnalati dai residenti di zona. "Abbiamo provveduto a segnalare la situazione all'assessorato all'Ambiente, ma da giorni tutto è fermo" spiegano dal Comitato residenti di San Paquale.