Molfetta, Piazza Principe di Napoli ristrutturazione incompleta e senza sicurezza per adulti e bambini

La piazza si trova nei pressi di Corso Umberto in centro città e ha davanti l’ufficio centrale di Poste italiane. Una piazza progettata negli anni 90 ma incompleta per varie vicissitudini tecniche, burocratiche e amministrative che non hanno mai permesso di terminare l’opera. Ad oggi la piazza versa in uno stato alquanto pietoso, ma quello che preoccupa e che le opere iniziali fatte sono pericolose soprattutto per chi transita sulla piazza ma anche chi ci staziona. Ci riferiamo alle piccole panchine presenti sulla piazza, ma alcune sono prive delle sedute in legno asportate dai soliti ignoti ma non segnalate tutt’oggi da nessuno. La pericolosità sta proprio su quelle panchine: i supporti in ferro delle sedute sono ben in vista quasi a tranciare qualsiasi persona sia anziana che adolescente, Le responsabilità di piazze e giardini in caso di incidente, vengono attribuite comunque alla Pubblica Amministrazione che non opera un attento controllo verso attrezzature fatiscenti, carenti di accorgimenti e protezioni di sicurezza o non adeguatamente sottoposte a controlli e manutenzione. Pertanto quei supporti in ferro vanno rimossi quanto prima perché possono derivare pericolo per tutti ma a questo punto occorre a mettere in sicurezza l’intera piazza per garantire la pubblica incolumità.