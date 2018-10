Molfetta, il ponte di via Enrico Berlinguer "abbia la giusta attenzione"

Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova in tutta Italia c’è attento monitoraggio sui tutti i ponti costruiti più di 30 anni fa, anche a Molfetta c’è n’è uno che ha bisogno di opportuni controlli e manutenzioni. Costruito nel 1993 dalla amministrazione Guglielmo Minervini ha congiunto il quartiere di ponente con quello di levante: parliamo del cavalcavia di via Enrico Berlinguer che attraversa le Ferrovie dello Stato tratta Foggia - Bari. La manutenzione programmata non può prescindere dal concetto di utilità economica, perché il bisogno di riqualificare molte opere datate, soggette agli effetti del degrado e dell’aumento dei carichi circolanti, richiede costantemente una certa disponibilità economica, che l’amministrazione comunale deve poter conoscere e preventivare e non delegare in extremis ad altri enti o istituzioni visto che quell’opera ricade nel territorio comunale. Oggi dopo 25 anni quel ponte come foto documentata necessità di verifiche di staticità visto anche che è stato costruito su un lama e i piloni appoggiano su un terreno argilloso occorre fare una giusta ricognizione dell’opera di vitale importanza per la viabilità, pertanto si rende necessario secondo le direttive del ministero dei trasporti che ogni ente deve adottare misure necessarie a garantire la sicurezza dell’infrastruttura nonché la pubblica incolumità dei cittadini.