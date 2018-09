Molfetta, strada Madonna della Rosa (retrostazione FS): un cantiere sempre aperto

Una importante strada di transito tramite un piccolo sottopasso dal centro verso i vari quartieri levante e ponente della città: lo stato in cui si trova da diversi anni senza alcuna sicurezza per pedoni (residenti e non) e automobilisti non asfaltata per varie problematiche tecniche, burocratiche e amministrative che non hanno mai permesso di terminare l’opera. La strada è non sicura per nessuno, ma l’amministrazione comunale ad oggi non ha provveduto ad effettuare opere di consolidamento del piano stradale almeno a livellarla: la strada versa in uno stato pericoloso con buche e dossi, ma quello che preoccupa e che l’illuminazione della strada è scarsa in caso di tempo avverso e il transito con vari mezzi risulta difficoltoso. Il pericolo riguarda anche i pedoni che camminano sui marciapiedi: alcuni pozzetti degli stessi pali di illuminazione sono scoperti senza alcuna protezione: non segnalati e non transennati costituiscono un vero problema per chi non li vede e rischia di finirci dentro e farsi male seriamente oltre ad essere folgorato per la presenza dei cavi di alimentazione degli stessi pali. Segnalare non basta ma occorre un serio intervento da parte dell’ufficio comunale preposto alla viabilità giusto per fare le indispensabili ma importanti manutenzioni di strade e marciapiedi: se ci sono ci sono problemi su chi deve terminare l’opera in primis la pubblica ammirazione viene messa in causa per salvaguardare soprattutto l’incolumità di ogni singolo cittadino!