N-dèrre la lanze, bottiglie di birra abbandonate... anche sulla barca

A Bari è ormai impossibile passeggiare o ammirare qualche luogo senza imbattersi nell'immancabile presenza di bottiglie di birra abbandonate un pò ovunque. Singolare il fatto che il proprietario di questa caratteristica barca, ormeggiata in uno dei tratti più belli del lungomare di Bari ( nderr a la lanz ), faccia inspiegabile sfoggio di alcune bottiglie di birra abbandonate " in coperta ". Vogliamo credere in un atto ecologico del suo proprietario, che le abbia quindi raccolte in mare per poterle smaltire correttamente negli appositi bidoni.