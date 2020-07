Salve Baritoday, siamo gli esercenti del Caffè Vergnano di via Niccolò Piccinni 98 a Bari, la nostra auto è stata appena danneggiata da uno dei monopattini in uso a un'orda di ragazzini minorenni impazziti che scorrazzavano anche controsenso, in due e senza casco.

Siamo stati anche insultati e minacciati di aggressione. Il danno e la beffa. Abbiamo chiamato il corpo dei carabinieri e della polizia, ma nessuno finora è intervenuto.