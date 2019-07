Mostra Corrado Veneziano all'Hotel Riviera di Bari Santo Spirito

LE OPERE DI CORRADO VENEZIANO ALL'HOTEL RIVIERA BARI Dal 6 al 18 agosto, il Salone centrale dell'Hotel Riviera di Santo Spirito Bari si trasforma in una Galleria d'arte. Ospite di eccezione è l'artista romano (ma lucano di nascita e barese di adozione) Corrado Veneziano, reduce di recente - unico pittore al mondo selezionato dal Governo Francese - dal programma transalpino per le celebrazioni del 500mo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci (Amboise, maggio e giugno 2019). Veneziano - attualmente già in Puglia per conto del Comune di Ostuni, con la mostra "Leonardo Atlantico" curata da Raffaella Salato -, porterà a Palese soprattutto la sua produzione più classica legata ai "Non luoghi", entusiasticamente recensita da Achille Bonito Oliva e Marc Augé, unitamente ai suoi famosi "Codici a Barre ISBN"; già ospitati dal Governo Cinese, dal Comune di Parigi e dall'Ambasciata di Bruxelles, e presentati da Derrick de Kerckhove, forse il più noto studioso di tecnologia legata alle arti visive. Non mancheranno però a Santo Spirito tre grandi opere legate proprio al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Dopo le tappe pugliesi, la mostra su Leonardo sarà presentata per intero dal 10 al 17 settembre a Matera (al Museo nazionale Ridola) e subito dopo (dal 20 settembre al 6 ottobre) a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana di Milano; immediatamente dopo sarà la volta dell'Istituto di Cultura di Tunisi (dal 10 al 19 ottobre), e infine a Washington, per i festeggiamenti statunitensi dedicati ai 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Vale la pena ricordare che la mostra "Leonardo Atlantico" è stata presentata in anteprima a Bari (marzo 2019) nella sede della Banca d'Italia per le giornate Fai primavera 2019, a cura di Pietro Marino. L'ingresso è libero; per ogni informazione è possibile contattare il 333.8872774 e il 347 7429039