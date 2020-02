Un murales per Santa Rita al quartiere San Paolo di Bari: i devoti chiedono a Decaro l'opera sulla facciata della cappella in via Candura

Dal 6 febbraio come ogni anno sono iniziati i 15 giovedì dedicati a Santa Rita da Cascia al (Quartiere San Paolo-Bari) Presso la Parrocchia Madre Della Divina Provvidenza, fino al 22 maggio, giorno della festa della Santa.

Intanto i devoti, residenti del Quartiere, chiedono al Sindaco di Bari Antonio Decaro che venga realizzato sulla facciata della Cappella di Santa Rita in via Giovanni Candura ang Pacifico Mazzoni, il murales per la grandissima devozione per questa Santa.

Sperando che venga realizzato prima dei festeggiamenti che saranno il 22 maggio per tutto il Quartiere San Paolo. Ricordiamo che in questa Cappella dove sorge una grande statua della santa ogni giorno si recano decide di devoti molti da fuori quartiere .

Coordinatore festa Santa Rita, Michele Genchi