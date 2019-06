Niccolò Fino vince ancora una competizione internazionale: il giovane percussionista premiato al 'World Percussion Movement'

Altro trionfo di pubblico e giuria per Niccolò Fino, questa volta in territorio nostrano. A pochi mesi dalla vittoria della First International Percussion Competition in Tailandia, il giovane percussionista vince due primi premi assoluti in due categorie, Marimba e Percussioni, nel contesto del World Percussion Movement tenutosi nel castello di Conversano dal 27 maggio al 2 giugno. Il percussionista barese si è confrontato con percussionisti provenienti da tutto il mondo, ottenendo il primo posto davanti ad una prestigiosa giuria internazionale composta da Ludwig Albert (Belgio), Nanae Mimura (Giappone), Andrew Lynge (USA), Markus Leoson (Svezia), Tanasit Siripanichwattana (Tailandia), Rosario Gioeni (Italia). Per questa vittoria oltre ad una cospicua somma in denaro e strumenti, ha ottenuto una registrazione, produzione e distribuzione del suo primo disco con la DAD Records e scritture concertistiche in Italia e all'estero.