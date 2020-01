Olio esausto versato per strada a Poggiofranco

Come volevasi dimostrare, una latta di olio lubrificante esausto depositata vicino i cassonetti, si è rovesciata per la strada. A pochi metri della nuova biblioteca comunale. Non commentiamo il danno e l’inquinamento causato, ma tale scempio era già stato segnalato e pubblicato sul vs sito , segnalato alla Amiu e agli organi competenti. L’autore continua imperterrito a distribuire questi rifiuti che, tra l’altro, non vengono ritirati dalla Amiu poiché , a loro dire, non sono attrezzati per lo smaltimento. L’assessorato all’ambiente ha sollecitato sia l’Amiu che i Vigili Urbani a vigilare affinché certe pratiche siano evitate con un maggior controllo. Sarebbe il caso che qualche organo competente faccia un sopralluogo controllando le officine circostanti e le loro attrezzature sullo smaltimento come da norme vigenti. Se questo untore continua con le sue pratiche, fra non molto tutto il quartiere Poggiofranco sarà inesorabilmente inquinato.