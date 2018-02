Palese in arrivo servizi essenziali

Dopo una battaglia burocratica durata due anni, finalmente i cittadini di via Maria Chieco Bianchi e via Macchie a Palese vedono arrivare i servizi essenziali. Per anni le famiglie di via Maria Chieco Bianchi (nel pieno centro di palese), hanno atteso l'acqua ossia il prolungamento del tronco idrico e la possibilità quindi di potersi allacciare al servizio fornito da Acquedotto Pugliese. Stesso dicasi per Il vico sesto e settimo di via macchie sempre a Palese. sempre pieno centro cittadino. Da sempre i residenti lamentavano la mancanza del tronco fognario: un vero e proprio calvario per chi vi abita. Risulta inverosimile che nel 2018 potessero verificarsi ancora situazioni di disagio cosi gravi in paese da farci tornare con la mente agli anni sessanta. Ai tempi dei nostri genitori quando certi beni e certi servizi erano riservati a pochi fortunati..Tutti gli altri erano costretti a risolvere con espedienti di ogni sorta. Acquaioli, fosse biologiche, acqua in prestito etc. Acqua e fogna si sa significano cucina, igiene, quotidiana lotta contro batteri etc. Sono beni di cui non si può fare a meno e non optional. Oggi grazie all'impegno di Vincenzo Lomoro - consigliere del quinto municipio - che ha preso in seria considerazione la questione, i cittadini salutano le ruspe ingaggiate dall'Acquedotto Pugliese per installare i tronconi mancanti e dare finalmente alle famiglie residenti i servizi e la dignità che ogni casa merita.