Giostrina rotta a Parco Perotti: pericolo per i bambini

Giostrina rotta e pezzi sparsi per terra: un pericolo per i bambini che frequentano l'area giochi. La segnalazione postata da un cittadino sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro arriva da parco Perotti: "Nell'area giochi - scrive l'uomo - gli oblò dell'unico scivolo presente sono stati rotti ed i cocci rimasti sono estremamente pericolosi per i bimbi che vi salgono". La segnalazione è stata presa in carico dallo staff del primo cittadino che ha comunicato di averla inoltrata "agli uffici competenti".