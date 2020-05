Park&Ride lungomare, "illuminazione pubblica. Infinite segnalazioni fatte al centralino della Municipale. Non cambia nulla"

Illuminazione pubblica lungomare. Infinite segnalazioni fatte al centralino della Municipale. Non cambia nulla! O le segnalazioni non vengono “girate” o semplicemente ignorate da chi dovrebbe fare manutenzione. Sono spenti isolati ed in particolare, ma guarda il destino, quelli in corrispondenza delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali. Le macchine di sera sfrecciano a velocità sostenuta avendo come riferimento solo il semaforo accecante di Pane e Pomodoro: tutti gli altri attraversamenti diventano “invisibili “