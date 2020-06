Passeggiata al mare

E' domenica mattina ed è una bella e calda giornata di metà giugno. Ci facciamo una bella passeggiata una passeggiata davanti al mare ? Dai, andiamo. Io e mia moglie lasciamo l'auto appena fuori Torre a mare e percorriamo a piedi via della marina in direzione San Giorgio ma.... ci accorgiamo che il marciapiedi lato mare, che ricordavamo di aver visto verso San Giorgio, non c'è per cui siamo costretti a transitare sulla fascia stradale adibita al parcheggio delle auto e a guardarci continuamente le spalle in quanto le auto sopraggiungono e alcune anche velocemente. In compenso il lato mare è costellato di bidoni per la raccolta dei rifiuti, tutti rigorosamente con il coperchio spalancato e sporcizia tutto intorno. L' " odore ", ( che non si vede ) ve lo lascio immaginare.... Esperienza da non ripetere ! La prossima volta andremo altrove.