Pozzanghere nel sottopasso di viale Pasteur: "Perdite di acqua putrida, problema presente da tempo"

Perdite di acqua, presumibilmente liquami, si riversano sull'asfalto del sottopasso di viale Pasteur, che collega il Libertà al Quartierino. La segnalazione arriva dai residenti della zona che, oltre a denunciare le condizioni di degrado in cui versa il passaggio pedonale, evidenziano la presenza di queste perdite, pare di acqua maleodorante, che spesso si traducono in disagi per chi transita, ad esempio in moto, e rischia di centrare le pozzanghere che vengono a crearsi sull'asfalto.