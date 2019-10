Il marciapiede davanti ad un portone utilizzato come "latrina" da gente che fa pipì in strada. La segnalazione arriva da via Putignani, civico 289, dove i residenti sono stufi di convivere con questo particolare problema.

"Li trovi a pantaloni abbassati in ogni ora della sera e notte - denuncia a BariToday una residente - Non si può più tornare a casa senza assistere a questo scempio".