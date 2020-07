Pneumatici abbandonati in campagna tra l'erba alta, l'allarme: "E se scoppiasse un incendio?"

Vecchi pneumatici fuori uso abbandonati in aperta, tra l'erba ormai alta e secca (e a rischio incendio). Siamo in strada rurale Rafaschieri, alla periferia di Bari, a segnalare la presenza dei rifiuti speciali sono i volontari dell'associazione Gens Nova: "In caso di incendio - dicono preoccupati - si sprigionerebbe una notevole quantità di diossina".

Per il presidente dell'associazione, l'avvocato Antonio Maria La Scala, siamo davanti ad un "costante attacco all'ambiente".

L'associazione Gens Nova annovera tra le sue molteplici attività formative e divulgative, anche quella della tutela dell'ambiente, sia con attività pratiche, sia con attività giuridiche per la tutela del patrimonio ambientale.