Torna il Primo Maggio in piazza a Bari. Dalle 10 alle 21 in Piazza Carabellese a Madonnella eventi e confronti sul tema del lavoro organizzato da Spazio17 con la partecipazione di Amnesty International Italia, Donne in Lotta del Fronte di Lotta No Austerity, Laboratorio scacchistico barese, Associazione Adotta Fox e i suoi amici e il Partito di Alternativa Comunista. Previste esibizioni di scacchi e laboratori per bambini.