Primo video dei fratelli Bitontini in coppia su una traccia

Fuori ora il video musicale girato e montato da “Ikaro” dal titolo “ K “ by “Party Hard” feat. “ Look Out Mc “ & “ Panico V. “ Una traccia in stile afro trap che molti italiani con poca cultura nello stile accomunerebbero o adirittura direbbero sia copiata alla tune Thoiry di Quentin 40 ma che in realtà si ispira allo stile ideato dal rapper francese “MHD” una sorta di Shabba Ranks per quanto riguarda lo stile raggamuffin per farvi un esempio . La tune nell’insieme è molto coinvolgente e ballabile con molta tecnica e musicalità i 2 rapper Bitontini nei loro testi di strofe e ritornelli ironizzano e fanno quasi satira su diversi standard italiani e sull’onda di carzini de a Kappa cresciuta dopo un video del beatmaker Boss Doms diventato virale sui social e diventato gergo comune tra i giovani . Party Hard e il programma di “Don Ciccio” ( ideatore del progetto) su Radio “Ciccio Riccio” ed è uno dei show party per i Club più energici e originali con un attitudine diversa alla danza e ai party stessi del terzo millennio con ricerca musicale che viene dalle strade e club di tutto il Mondo , dove si incrociano Soca, Eletronica, Dancehall, Kuduro , Afrobeat , Dembow, Trap, Hip Hop, Samba, Afro Trap e molto altro . Il beat è stato realizzato da Dj Congo membro del collettivo di Djs & Producers del progetto supportato dall’etichetta indipendente “Love University Records “ dove milita anche Mama Marjas. Le strofe e ritornelli realizzate dai rappers Bitontini Panico V. & Look Out Mc fratelli di sangue e per la prima volta in coppia su una traccia con la gentile cortesia dell’etichetta indipendente che oltre a produrre musica , organizza e promuove eventi inerenti alla musica black “Just Music Promotion” . Il mixaggio è stato affidato a Alberto Dati e il mastering a Tommy Bianchi “ White Mastering Studio “ di Firenze. Thanks to : Gli Skaters dell'Ass . Athletes (TA) I DANCERS : -Valeria Duttywine -Boezio "The King" -Samu di Dan Sa From Free Family Project: -Red Twinz - Lory De Fano & Sarà De Fano -Diamante Lacalamita, Cassandra Violante, Barbara pinto , andrea santafè Comparse : - Tommy iluzzi from Out Line Shop -Giuseppe Bonasia from HairArt by 7 -Angelo Ignomeriello aka BreakFire -Angelica Ladisa aka Bgirl Fata -Michele Vitariello aka Miguel vimenez -Micaela Tangaro aka Mikart from MauTanTattoo - Dj Gfk E tutti gli altri . Link video 👇🏻 https://goo.gl/dcmVJ6