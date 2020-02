Montagna di sabbia sul marciapiede, residente prende guanti e cartoncino e lo ripulisce: era così da due settimane

Buongiorno Baritoday vi segnalo che a San Girolamo, dopo due settimane dalla mareggiata un residente non vedendo nessuno intervento del Comune ha deciso di scendere in strada. Con un semplice cartoncino e munito di guanti ha tolto tutta la sabbia che occupava il marciapiede di Via Westerhouth.

Ad intervenire, nonostante i nostri solleciti, è stato un residente con un semplice cartoncino e tanta passione per il quartiere e o suoi abitanti.

Mi auguro che il Comune liberi il resto della sabbia dalla strada prima che il residente scenda e la tolga lui personalmente.