Una ragazza di Monopoli, Grazia Moretti, prima dell'inizio del concerto di Jovanotti a Montesilvano tenutosi sabato scorso, è riuscita ad andare dietro le quinte ed a consegna una polo ed in particolare una collana di sua creazione pensata da lei proprio per il cantante. Jovanotti un po' sorpreso per l'esclusivo dono ha ringraziato abbracciandola.