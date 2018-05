I ragazzi del Libertà (e non) in trasferta a Cesenatico per un torneo nazionale di calcio

Dal quartiere Libertà a Cesenatico, per partecipare ad un torneo nazionale di calcio. Una bella iniziativa che coinvolgerà ragazzi del rione (ma non solo) grazie al sostegno di attività commerciali e associazioni del quartiere.

L'appuntamento è dal 25 al 27 maggio. Il sogno della 'trasferta' nazionale è divenuto realtà "grazie all’impegno di alcune persone come Massimo Sblendorio, Nicola Cirillo, Domenico Dentamaro, Alessandro De Bari, impegnate in maniera volontaria nel sociale e che seguono questi ragazzi da diverso tempo - spiega una nota che annuncia l'iniziativa - Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di diversi sponsor - Bar Micunco, Avellino Elisa Arredamenti, Paninoteca da Emri, Art Decò Parrucchieri, Intimo Daniela, Voglia di Pane, Michele Caroli SRL, Studio Pate SRL, Iceberg di Francesco Anaclerio , Paninoteca da Zia Maria, Abacom Comunicazione e Stampa, Pizzeria Rosticceria dell’Angolo, CBA Management ( A.P.S. Sound City Group ), Assistenza Tecnica di Castellano Vincenzo, Medica Sud - del Comitato Cittadini Attivi del Libertà - e soprattutto senza l’aiuto di quella parte per bene di quartiere, che spesso non viene menzionata nelle cronache quotidiane. La risposta più che positiva dei cittadini a questa piccola manifestazione è il segnale che il quartiere vive. Bisogna lavorare su come coinvolgere tutto il Libertà, su come coinvolgere e stimolare la gran parte di gente per bene che lo vive, affinché lo stesso faccia parlare di se per il bene che i suoi stessi cittadini sono in grado di fare, come dare la possibilità ad un gruppo di 15 ragazzi di partecipare ad una manifestazione sportiva, conclude Alessandro De Bari, uno degli accompagnatori".