Via Imbriani, rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti: "Lì da tre giorni"

Pezzi di vecchi mobili, uno stendino e pannelli in plastica, abbandonati accanto ai cassonetti in modo da impedire anche il passaggio sul marciapiedi. Siamo in via Imbriani, angolo via Abbrescia. La segnalazione arriva da un lettore di BariToday: "Sto costantemente chiamando il numero per le segnalazioni di Amiu - ci riferisce - ma nulla. Quei rifiuti sono lì da tre giorni. Già i cassonetti sono collocati in una zona riservata per il parcheggio dell’auto, nelle strisce blu, ora anche i rifiuti in strada".