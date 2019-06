Cassonetti pieni in via Guglielmo Appula: "Nessuno li svuota da giorni"

I cassonetti sono stracolmi, tanto che i 'più civili' hanno lasciato i bustoni sopra il contenitore, per gli altri non è rimasto che il marciapiede. Siamo in via Appulo Guglielmo, a Japigia, dove l'associazione Sos Città denuncia il mancato svuotamento da giorni dell'isola ecologica. Ai quali si aggiungono le erbacce che crescono rigogliose senza che nessuno intervenga.

"A due passi dai bidoni stracolmi - spiega Sos Città - dalla discarica di rifiuti e dalla piantagione selvaggia ci sono la scuola dell'infanzia San Pio, l'ufficio di accettazione della pensione di invalidità dell'Asl e la parrocchia di quartiere San Luca, quindi via Giglielmo Appulo non è proprio un vicolo sconosciuto e fuori mano per il traffico urbano e residenziale".