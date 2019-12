Scatoloni, spazzatura e persino un wc abbandonato: scempio tra Via Petroni e via Einstein

Scempio esistente tra Via G.Petroni e Via Einstein, a due passi dall'hotel Excelsior. I Rangers di Bari hanno consegnato al Comune una mappatura fotografica dei siti ubicati nelle periferie e nelle strade comunali ove vengono depositati rifiuti e materiali di ogni genere. Sarebbe interessante se il Comune, con la collaborazione dei Rangers e/o dei cittadini, organizzasse una mappatura dello stesso tipo, visto che alcuni cittadini incivili prediligono deporre i rifiuti sempre nelle stesse strade. Cio' costituirebbe un valido ausilio per le pattuglie in borghese della Polizia Municipale!