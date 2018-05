Bustoni, cartoni vuoti e rifiuti fuori dai cassonetti: la segnalazione arriva da via De Nicolò, angolo via Cognetti, ad un isolato di distanza dal Petruzzelli. "Ecco cosa resta della festa di San Nicola - commenta una cittadina - Sotto lo sguardo attonito dei turisti e cittadini residenti. Purtroppo il lezzo non si può descrivere".