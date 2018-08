Via Nicolai, una discarica in strada: "I rifiuti arrivano sino ai portoni dei palazzi"

Invio questa foto della situazione di via Nicolai 343 a Bari da diversi giorni Abbiamo chiamato l'Amiu (anche se ogni sera quando vengono a svuotare i bidoni dovrebbero accorgersene da soli) ma ogni giorno ci troviamo in queste condizioni. Per di più i bidoni sono a pochi passi dall ingresso del nostro portone e l'immondizia entra anche nell'androne del palazzo.

Sono anni che segnalo tutto all Amiu e ai vigili urbani ma la situazione invece di migliorare sembra peggiorare. Domenica scorsa abbiamo fatto noi una pulizia della strada e gli abitanti del quartiere passando ci ringraziavano perché non è mai stato fatto niente del genere dal Comune. Spero che voi possiate aiutarci. Grazie mille