Rifiuti abbandonati sul marciapiede nell'Umbertino

Il luogo è lo stesso che ormai abbiamo imparato a conoscere: l'isola ecologica all'incrocio tra via De Nicolò e via Abbrescia, nell'Umbertino. E anche il problema si è ripresentato più volte: i rifiuti abbandonati sul marciapiede, spesso perché il cassonetto è pieno, ma spesso anche per l'inciviltà dei responsabili. Le foto, scattate questa mattina alle 7.20 dal comitato Salvaguardia zona umbertina, mostrano lo stato dell'area.