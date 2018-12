Rifiuti sulla spiaggetta di San Cataldo dopo le mareggiate: "Zona frequentata anche d'inverno, serve pulizia extra"

"La spiaggetta di San Cataldo è piena di rami, pedane in legno e rifiuti": il video che immortalata il tratto di costa pieno di spazzatura trasportata dal mare è postato da un cittadino sulla pagina Facebook di Amiu Puglia, con una richiesta specifica: "Dopo le mareggiate - scrive il residente - bisognerebbe intervenire con degli interventi extra per presentare un litorale più pulito per i tanti cittadini che frequentano quella zona molto movimentata anche d'inverno data la presenza di Eataly e di attività commerciali".