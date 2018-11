Cassonetti sempre pieni, spesso attorniati da rifiuti ingombranti e sporcizia in strada. La segnalazione di una cittadina arriva da strada Scanzano, in zona Ikea a Mungivacca. "Dal 2014 a oggi è sempre così", riferisce la donna a BariToday segnalando la costante presenza di rifiuti in strada e bidoni pieni. "Il degrado è sempre lo stesso".