Roghi notturni nella zona stadio San Nicola

Con la bella stagione si accentua il problema dei roghi notturni nelle campagne antistanti lo stadio s. Nicola e nelle immediate vicinanze di via Ranieri. Queste notti si sta bruciando di tutto, dall'immondizia, alla plastica rilasciando odori nauseabondo per tutto il quartiere. Il problema é stato sollevato negli anni scorsi e si accentua specie d"estate quando si lasciano le finestre aperte. Sarebbe il caso che gli amministratori della città intervenissero per risolvere una volta per sempre il problema che causa csiprattutto danni alla salute nostra e dei nostri figli.