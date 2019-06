San Paolo, "oltre i cinghiali e i cattivi odori c'è anche la 'non' raccolta di carta e cartone"

Non più tardi di qualche giorno fa segnalammo lo stesso problema presente in Via Gennaro Maria Monti, il giorno dopo si vide un camion raccogliere e pensammo: finalmente è ripreso il servizio. Ma girando per alcune vie del San Paolo,il problema sembra essere ancora presente. le foto, sono riferite alle vie: Via Bonomo (vicinanze Via Gennaro Maria Monti) e Via Arturo del Bianco alla nuova San Paolo. Famosa anche per la consuetudine di ospitare i cinghiali. Ora, i cittadini si chiedono: Ma possibile che dopo i cinghiali, i cattivi odori ora ci si mette anche la "NON" raccolta di carta e cartone e altro? Sembra quasi come se fosse terminato il contratto e che non si sia provveduto al rinnovo. Penso anche che tutto questo non sia possibile se una amministrazione attenta sapendo di questo provveda in tempi decenti per permettere al continuità del servizio. Ma certamente l'assessore Pietro Petruzzelli sempre pronto a dare risposte ad hoc, anche in questo caso saprà rispondere. Nel frattempo e con questo caldo lo spettacolo continua.