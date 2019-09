San Paolo: l'Arca fa acqua da ogni parte

Gentilissima Arca Puglia Centrale, e per conoscenza Gentilissimo sindaco di Bari Antonio Decaro e mi rivolgo in modo particolare ai responsabile, ingegnere: Dott. Sabino Lupelli. Lei crede possibile vivere in questa situazione a casa sua? Questa è una casa popolare dell'ARCA in Viale delle Regioni al civico, 3 . Gli ingegneri sono venuti l'anno scorso, verificato ma non hanno fatto seguire una mazza. Bisogna per forza di cose, far crollare tutto, per muovere le gambine e venire ad operare? Certamente non è questo il singolo caso in cui versano le case popolari. Vi ripeto il numero di pratica, casomai fosse andato smarrito. Certamente io non conosco la vostra situazione e il vostro metodo di lavoro ma so solo che quello che si vede, è da vergogna. Non più tardi di una settimana fa, presentammo u altro inconveniente in Via Candura, 7 Un Cantiere aperto 2 anni fa, lavoro a metà e ora, il cantiere giace sempre li più pericoloso di prima. Scusatemi, ma se non siete all'altezza di gestire un patrimonio simile, vendete tutto ai privati, altrimenti cambiate strategia di intervento. Giuseppe Giaquinto amministratore pagina facebook "La Voce del San Paolo"