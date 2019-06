San Paolo. "la strada appena inaugurata e subito chiusa, ha altri misteri"

Non sono Ingegnere come il nostro "GRANDE SINDACO" e il nostro Assessore ai lavori Pubblici "GALASSO" ma ho gli occhi per vedere, la mente per ragionare e la bocca per parlare e chiedere. In pompa magna il 20 maggio 2019 il "GRANDE SINDACO" venne dopo anni di assenza alla nuova San Paolo per farsi selfie e annunciare che stava per aprire in entrata alla Nuova San Paolo (non ancora in uscita) un nuovo tratto di strada. Il 7 giugno 2019 ancora presente il "GRANDE SINDACO" per inaugurare con selfie la nuova mini strada. Tutto bello, applausi, strette di mano, altri annunci di "messa in sicurezza" dei cantieri delle due scuole (dalle foto, secondo voi, sembra in sicurezza il cantiere?) e altri annunci: entro un mesetto inizieranno grazie al "crono programma" i lavori alle due scuole. Il crono programma non si riesce a sapere dove è depositato. A pochi giorni dalla inaugurazione succede un incidente mortale. Non credo che centri nulla con la strada o la segnaletica. Ma guardando meglio mi sono accorto (come da foto) che qualcosa non andava in questa stradina. Guardate i fari di illuminazione. Le lampade sono rivolte verso l'interno e non sull'asfalto. Come è possibile tutto questo? Forse quella strada non doveva essere posizionata in quella zona? Il sindaco (laureato in ingegneria e il suo assessore anche lui laureato in ingegneria) non si sono accorti di questa anomalia? Come si fanno questi lavori? Doveva mai essere aperta quella strada? E come mai dopo l'incidente la strada è stata chiusa e non ancora aperta? Nessuno da soddisfazioni o notizie in merito. Certo che se a ogni incidente su strada, la stessa non deve essere riaperta, significa che: la 16 bis, la tangenziale per Torre a Mare, e altre strade dovrebbero essere perennemente chiusa. Cosa c'è di vero in tutto questo? Giuseppe Giaquinto il cittadino scocciato.