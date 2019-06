Mercato e parco per i cittadini: degrado nell'area pubblica di via De Ribera

Mi viene da piangere per come questo parco (come si fa a definirlo tale?) resti in continuazione in uno stato di degrado assoluto. Non c'è stato un anno che per ottenere la pulizia non si deve automaticamente "denunciare" sui quotidiani on-line. Possibile che non ci sia una calendarizazzione di questo "maledetto" spazio per tenerlo pulito? Oltre ad essere un parco (si fa per dire) questo spazio in Via De Ribera, ogni venerdì ospita il mercato rionale. Ora osservate voi stessi dalle foto in che condizioni è. Questa mattina mi sono recato per fare spesa, e ho ascoltato diverse lamentele di alcuni commercianti e anche di cittadini conoscenti che mi facevano notare tutto questo squallido sistema. Tutti si lamentavano dicendo: ma il sindaco il venerdì prima delle votazioni si è venuto a fare come al solito il suo giro di propaganda anche in questo mercato, ma è venuto sprovvisto dei suoi occhi per non vedere tutto questo? Anche quel 24 maggio 2019 l'erba era in questo stato, e non si è degnato di mandare ancora nessuno, o di tirare le orecchie a qualche suo collaboratore interessato a tutto questo. Ma lui piace solamente inaugurare alcuni parchi perchè sono nuovi, sono puliti, la gente gli batte le mani, ma poi vengono abbandonati e senza manutenzione alla cura di qualche volontario di quartiere. Come cittadino sono indignato della vecchia amministrazione e haimè me lo trovo nuovamente anche ora. Spero che il sindaco eletto il 26 maggio sia migliore di quello precedente e che non si ricordi del San Paolo solo negli ultimi 10 giorni ma per tutti i 5 anni. Anche noi paghiamo le tasse. Giuseppe Giaquinto cittadino ormai scocciato.