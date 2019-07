San Paolo, nuova ordinanza sindacale anti cinghiali. Ma non si rispettano gli orari.

Come al solito, si chiedono informazioni e non se ne hanno. Siamo al san Paolo da circa un mesetto si parla della nuova ordinanza sindacale presa con accordi con l'assessorato alla qualità della vita e i responsabile dell'AMIU. Si decide per combattere il fenomeno "cinghiali" di cambiare strategia. Si decide che dal 22 luglio 2019, cambiano in alcune zone a livello sperimentale gli orari di conferimento dei rifiuti. Si scegli la fascia oraria di conferimento che va dalle ore 07,00 alle ore 16,00 e quindi permettere a chi di competenza dopo tale orario di provvedere allo svuotamento dei cassonetti. Benissimo, è sempre in via sperimentale, siamo d'accordo, ma: qualcosa già non va. In Via D'Alesio, succede (e forse anche in qualche altra via) la gente è scesa verso le ore 15,30 e già ha trovato i cassonetti vuoti dovuti al passaggio dei mezzi AMIU, un caso? per meglio fare si avvisa sia l'AMIU e sia l'assessore alla qualità della vita Pietro Petruzzelli sulle loro pagine ufficiali. Ma stranamente anche oggi succede la stessa cosa. Sempre in Via D'Alesio, alle ore 15,00 viene filmato il camion AMIU che svuota i cassonetti. Ma la gente a che ora deve scendere? se dovessimo depositare noi fuori orario, succede che se visti veniamo multati e questi? Posso capire la via sperimentale, ma anticipare di un'ora il ritiro, mi sembra esagerato. Mi auguro e ci auguriamo che tale disservizio non accada più. Giuseppe Giaquinto un cittadino super scocciato.