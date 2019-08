San Paolo, piazza Europa da: bonificare, disinfettare e ripristinare al più presto

Siamo sempre in Piazza Europa. La famosa Piazza dove non più tardi di un 10 giorni fa, sembra che l'Amiu Puglia, abbia effettuato una disinfestazione o lavaggio. I cittadini lamentano, e lo si vede anche dalle foto. Una radicale pulizia della Piazza, e un lavaggio con disinfestazione sia dalle urine umane e animali e sia anche dal guano che viene lasciato dalla numerosissima popolazione dei piccioni o colombi. Camminare per raggiungere il posto di lavoro o recarsi a prendersi un caffè, non deve essere una agonia per chi deve farlo. Già di cattivi odori ne siamo pieni e ancora in lotta per debellarli, ma ora anche questo? non è possibile. Non si chiede una pulizia giornaliera (sarebbe troppo) ma almeno una volta al mese è possibile? Noi come cittadini non sappiamo manco se il suolo calpestabile è di pertinenza comunale, privata, una Piazza a se stessa. Gentilissima Amiu Puglia sarebbe gentile da fornire informazioni in merito ? I cittadini hanno bisogno di risposte da chi preposti a darle. Non potete restare sempre nel silenzio più assordante. Giuseppe Giaquinto amministratore "La Voce del San Paolo"