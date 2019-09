San Paolo, Piazza Europa: i commercianti si attrezzano contro le blatte

Succede che non più tardi di qualche giorno fa, ho segnalato/denunciato per mezzo dello stesso quotidiano on line Baritoday, lo stato di alcune zone di Piazza Europa abbandonata dagli amministratori in modo totale e completo. Segnalammo come in alcune zone e con questo caldo, ti succede che camminando per raggiungere una zona, lo fai con difficoltà perchè il guano dei colombi è sparso in ogni dove e i cattivi odori si moltiplicano. Ma non è tutto: Succede che "forse" la disinfestazione delle blatte è stata effettuata ma non come si deve. Succede che un commerciante ci chiama e ci avvisa che lui per evitare che le colonne di questi animali, fuoriescano dal bagno del suo locale, è costretto periodicamente ad acquistare i prodotti anti blatte, recarsi dietro il proprio locale dove ci sono tombini su territorio comunale, aprirli, e scaricare il prodotto con l'attenzione di non farsi infastidire dalle tantissime blatte che fuoriescono appena aperto il tombino. Succede che questa mattina nel fare le foto, si riscontrano altre blatte che sono morte a causa del prodotto usato. Ma non deve essere così, non deve essere il cittadino che paga le tasse a provvedere alla disinfestazione "corretta" Come pagina "la Voce del San Paolo" ho provveduto a mandare e-mail sia all'ufficio igiene del Comune di Bari e sia all'AMIU, affinchè si diano da fare sia per la pulizia del guano con disinfestazione o lavaggio con prodotti specifici, e sia alla disinfestazione delle blatte in modo più perentorio. In fine dei conti, non saremo il centro di Bari, ma almeno vorremmo un po di pulizia anche noi. Giuseppe Giaquinto: Amministratore La Voce del San paolo