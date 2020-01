San Paolo: i Dik Dik cantavano "Senza Luce" al San Paolo ritorna di moda

Come pagina "La Voce del San Paolo" raccogliamo le istanze dei cittadini, così questa mattina, abbiamo pubblicato la mancanza di luce da giorni in Via Basilicata e Via Sicilia, la cosa strana è stata che: Dopo un po, tantissime segnalazioni sono arrivate su strade altrettanto "senza luce" Io personalmente mi ricordo che tempo fa il sindaco dichiarò l'arrivo di parecchi soldi per il cambio delle lampade in tutti i quartieri. Sarà forse per questo che la manutenzione non viene fatta? Aspettano l'arrivo delle lampade nuove? Una cosa è certa, che piano piano il San Paolo, luce dopo luce si sta spegnendo. Sinceramente non so la situazione negli altri quartieri, ma a noi cittadini, sembra come se sul San Paolo ci sia una cappa di "malaugurio" ogni cosa si ferma da noi: lavori, giardini, giostrine, playground , marciapiedi, buche strade. La speranza è che prima o poi ritorni tutto a funzionare. Giuseppe Giaquinto amministratore pagina facebook "La Voce del San Paolo"