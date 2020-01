San Paolo, basta una transenna per dire: "Il Comune è presente?"

Vorrei solamente sapere se l'assessore Giuseppe Galasso e il suo assessorato, sono a conoscenza di tutto questo? Cammini per il San Paolo e trovi tante di queste "transenne" poste a sicurezza di un qualcosa che non va e che il comune provvederà in tempi brevi. Ma poi ti accorgi che: passano i giorni, passano i mesi, e passa l'anno, ma quella transenne sono ancora li a giustificare il Comune come per dire: "non preoccupatevi verremo a riparare" Ma dove viviamo? possibile che sempre al San Paolo bisogna aspettare i famosi "tempi biblici"? posso capire un piano periferia, posso capire un rondò in Via Caposcardicchio, posso capire un rondò tra la nuova San Paolo e la ex 54. Ma diamine, riparare un tombino, non credo che ci vogliano gli studi di fattibilità, l'approvazione della giunta, l'avvio della gara e poi i lavori. Dovrebbero solo vergognarsi per tutto questo a prescindere di chi sono le colpe principali. Le foto parlano chiaro, quattro punti ben precisi, ma ricevo ancora segnalazioni anche di marciapiedi dissestati e altro ancora. Sembra di camminare tra le rovine di Pompei. Le vie o zone sono : 1) largo toscana, 2) Via Granieri, 3) Piazza Europa, 4) Via Toscana. Mi auguro che chi preposto legga e capisca che è anche ora di mettere a posto la situazione. Giuseppe Giaquinto amministratore della pagina facebook "La Voce del San Paolo"