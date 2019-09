San Paolo: Via Candura, una cantiere dell'Arca lasciato abbandonato. Che fine hanno fatto?

Ci troviamo in Via Candura, 7 un civico di una Via piena di case popolari di proprietà del Comune e di tutti noi, ma gestite dall'ARCA. Una Via sempre famosa, per " IL CATTIVO STATO DEGLI IMMOBILI" . Succede che circa 2 anni fa, "non un mese ma 2 anni fa" per delle cadute di calcinacci, vengono interpellati i "signori" dell'ARCA, loro arrivano , aprono il cantiere (giustamente) fanno i lavori a metà del cornicione, e poi? e poi spariscono lasciando in sicurezza il cantiere. Tu speri tanto che a breve ritorneranno per terminare i lavori. Ti fai la domanda e ti dai la risposta: "sicuramente cera un caso più urgente da risolvere" bene, oggi, a due anni di distanza, oltre ad avere metà cornicione non completato, chi ci abita si trova a dover convivere, con una sicurezza di cantiere venuta meno e pericolosa. Le recinzioni classiche, in plastica rossa non esistono più, i ferri che le reggevano si sono arrugginiti e sono diventati anche pericolosi per i bambini che giocano in quello spazio. Ma è possibile che si debba avere un lavoro o un servizio sempre a "membro di segugio"? Possibile che l'ARCA, non riesce a terminare anche un lavoro che se fatto con i tempi giusti ci si mette poco tempo? Mi rivolgo all'ARCA a nome di chi ci abita in quel civico 7 in Via Candura. Venite a finire il lavoro e se secondo voi i lavori sono terminati, venite a togliere quei ferri. Giuseppe Giaquinto: Amministratore pagina facebook La voce del San Paolo"