Via Silvestris, un bagno a cielo aperto per i cani

Ho sempre detto che l'amico dell'uomo il cane, non ne ha colpa, non è lui che sceglie il suo proprietario, ma è il proprietario che sceglie il suo cane. Comunque sia la questione, una cosa è certa. Ci sono tantissimi proprietari di cani che hanno a cuore i propri amici e anche la gente che frequenta gli stessi posti e per tanto lasciano pulito dove il proprio animale ha fatto i propri bisognini. Ma in questa Via Silvestris, sembra proprio il caso di dire che qualche sporcaccione di troppo c'è. Non è possibile far finta di usare la busta per raccogliere le deiezioni dei propri amici e poi lasciarli sempre per strada. Oppure non pulire il luogo del servizio del proprio cane. La gente comune su quella via cammina, porta a mano i bambini, ci sono i passeggini che la frequentano con altrettanti neonati al proprio interno. Tu padrone di cane sporcaccione, ti sei fatta la domanda se un tuo bambino o persona anziana a te cara fosse lei ad assorbissi tutto questo schifo e ancora più tragico metterci un piede sopra? Poi non devi essere tu il primo a dire : Ci sono i topi, ci sono le blatte, che schifo. Sei tu che fai schifo con il tuo comportamento. Oltre a dire a questi cittadini di fare il loro compito, sarebbe opportuno che anche il Comune inviasse tramite AMIU o ufficio igiene un qualche macchinario che disinfettasse un po la zona. E' troppo chiedere questo? Noi gli abbiamo visti i mezzi di disinfestazione e igienizzazione ma in altre zone di Bari. Ogni tanto ricordatevi anche di noi Giuseppe Giaquinto un cittadino scocciato.